Charcuterie Le saucisson payernois ne sera pas vaudois Un boucher de Payerne a préféré changer le nom de ses produits plutôt que d’y accrocher la pastille de l’IGP «saucisson vaudois». Sa décision met fin à une discorde d’au moins 7 ans, réglée au tribunal.

On pourrait les appeler les irréductibles Vaudois. Qui donc? Mais les bouchers de Payerne, voyons, qui luttent depuis plus de dix ans pour préserver une denrée en voie de disparition: le saucisson «payernois». D’ici à quelques jours, il ne sera plus possible de dénicher ce produit sur les étals. Suite à une plainte déposée par l’Association charcuterie vaudoise IGP, Serge Villommet, petit-fils et fils de boucher-charcutier, a dû accepter de retirer l’adjectif «payernois» de ses étiquettes. Il a cédé le 15 décembre dernier devant le Tribunal d’Yverdon et vend désormais les dernières reliques encore affublées d’une référence à la localité.

Une histoire de plomb

Le problème de ses saucissons, c’est qu’ils ressemblent à s’y méprendre aux «saucissons vaudois», à la différence près qu’ils ne portent pas, sur leurs ficelles, de pastilles vertes aux couleurs de l’IGP (indication géographique protégée), créée en 2004. Et c’est justement ce «plomb» qui est au centre des tensions entre deux saucissons jumeaux.

