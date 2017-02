Terrorisme Les pharmacies sont invitées à dénoncer les clients suspects Des substances explosives sont en vente libre en Suisse. Les autorités invitent les détaillants à dénoncer les attitudes «bizarres».

Le courrier a fait l’effet d’une bombe dans les pharmacies de Suisse. Le mois dernier, PharmaSuisse a transmis à ses membres une circulaire de la police fédérale (FedPol). Ce document les invite à participer activement à la lutte contre le terrorisme, leur commerce proposant en vente libre des produits utiles à la fabrication de bombes artisanales. Pour éviter que des terroristes n’en profitent, les autorités appellent les apothicaires à ouvrir l’œil. Ils peuvent désormais dénoncer tout «comportement bizarre» d’un client.

Dans le viseur de FedPol: les précurseurs d’explosifs. Ce sont ces produits chimiques d’usage courant qui contiennent une ou plusieurs substances chimiques qui peuvent être utilisées «à la fabrication illégale d’explosifs», selon FedPol. Le peroxyde d’hydrogène se retrouve dans les produits désinfectants et de décoloration des cheveux. Le nitrate, dans les engrais. La circulaire liste quinze substances, et encore plus de produits, à surveiller de très près.

