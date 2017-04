Tennis Martina Hingis: «J'ai enfin du temps pour moi» Ambassadrice du nouveau Ladies Open de Bienne qui a débuté hier, Martina Hingis nous a reçus pour évoquer le crépuscule de son immense carrière: «Un bonus de plaisir.»

Martina Hingis, qu'est-ce que ces horribles balles bicolores avec lesquelles vous vous entraînez ?

Des balles sans pression, donc très dures, qui vont vite et qui volent. Il faut très bien bouger pour avoir une chance de les apprivoiser. Si tu contrôles ces balles, tu peux toutes les contrôler.

Que racontent-elles des méthodes de votre maman ?

Ma mère a toujours beaucoup changé les types de balles. Il fallait s’adapter au bruit, à la sensation. C’est bon pour le cerveau. Il faut analyser les vitesses, jouer chaque coup avec la tête. Ces balles nous obligent à faire des efforts dans la prise d’informations. Mais attention, à l’origine, cette variété était une nécessité. Quand j’étais petite, en Tchécoslovaquie, on était bien contents d’avoir des balles, peu importe leur marque ou leur état. On jouait avec ce que l’on pouvait.

Vous rentrez de Miami où, il y a pile vingt ans, vous deveniez la plus jeune numéro une mondial de l'histoire. Êtes-vous toujours la même joueuse, la même personne ?

C’était il y a vingt ans quand même. En deux décennies, tu emmagasines beaucoup d’expérience. J’ai vieilli, mûri. Je ne suis plus la même personne et heureusement d’ailleurs. Si tu n’apprends rien en vingt ans… Ce serait bien dommage d’être identique à 16 et 36 ans. (Eclat de rire.)

