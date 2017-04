Lausanne «On fait le concours de celui qui met le plus de basses» La capitale vaudoise cultive une image jeune et festive. Mais le bruit excède certains riverains du centre. Exemple dans la vieille ville.

C’est l’une de ces soirées de printemps comme on en a attendu tout l’hiver, avec les terrasses qui débordent de buveurs, et cette tension joyeuse qui précède les nuits de fête. Il est 18 h 15 ce vendredi à Lausanne, les vacances de Pâques viennent de commencer. Yann, Victoria, Laeticia et Célia, gymnasiens en première année au Bugnon, sont assis sur l’herbe avec une quarantaine d’autres adolescents dans le parc attenant au Musée d’art contemporain (Mudac), sous la cathédrale.

Un vendredi dans le parc attenant au Musée d'art contemporain (Mudac) à Lausanne. (Crédit: Darrin Vanselow)

En sortant des cours, ils ont rejoint «l’apéro de la Cité», une réunion informelle de gymnasiens qui se tient tous les vendredis en fin de journée sur cet espace vert de la vieille ville. Sages, les quatre étudiants sirotent de l’eau plate, alors que d’autres enchaînent les bières, au point, pour certains, d’en perdre l’équilibre. L’ambiance est douce et bon enfant, mais des basses invisibles pulsent dans l’air du soir: la musique, bien qu’interdite en ces lieux par un panneau, ajoute à l’insouciance du moment.

