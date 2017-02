Faillite Où est passé l’argent des vols ZeroG vendus par Swiss Space Systems? La société payernoise a continué à vendre des billets durant son ajournement de faillite. Le montant total des produits mis sur le marché était de plus de 10 millions.

C’est la question à plusieurs millions, qui sera «très vraisemblablement» abordée dans la suite de l’enquête, selon le procureur fribourgeois Raphaël Bourquin: où est passé l’argent des vols ZeroG mis en vente par Swiss Space Systems (S3)?

En mars 2015, la société de Pascal Jaussi, qui fait désormais l’objet d’une procédure pénale pour induction de la justice en erreur, incendie intentionnel et faux dans les titres, annonçait dans la presse la mise en vente de «packs» donnant droit à des vols paraboliques. 4000 packs «Gold» à 1399 francs et 800 packs «Platinum» à 6999 francs (soit un total de plus de 10 millions de francs) étaient ainsi proposés via le site Internet Spaceforall.ch, désormais hors service. Les paiements se faisaient alors par bulletins de versement. Un mois avant l’entrée en Bourse de S3, qui n’a jamais eu lieu, les clients devaient avoir la possibilité d’échanger leur vol contre 500 actions de la société. Une montre Breitling S3 était en outre incluse dans le pack le plus cher, lequel donnait droit à deux vols.

