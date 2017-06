Pour sauver Médor, le coup de fil peut coûter cher

Jusqu'à 400 francs en appelant un 0900

Il existe trois catégories de numéros surtaxés. Les 0900 (vente de services, marketing), les 0901 (jeux et concours) et les 0906 (services érotiques). Tous ces numéros sont attribués par l’Office fédéral de la communication (OFCOM).



«Le maximum légal fixé par la Confédération est de 10 francs la minute, explique Caroline Sauser, cheffe de la communication de l’office. La taxe de base (celle facturée dès la connexion de l’appel) est plafonnée à 100 francs. Au total, un appel surtaxé ne peut pas dépasser 400 francs.»



Certaines entreprises peuvent également empêcher les employés détenteurs d’un mobile d’entreprise de contacter ces numéros. Vérification faite, c’était le cas du propriétaire du chien intoxiqué à Morges, lundi. En 2014, l’OFCOM a recensé un total de 41 millions d’appels surtaxés en Suisse, soit moitié moins qu’en 2010. La durée moyenne des appels est de plus de 5 minutes.