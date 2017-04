Éducation Selon le président de l'EPFL, la digitalisation a aussi ses limites Martin Vetterli a effectué ses cent premiers jours à la tête de l’EPFL. Il s’exprime sur les robots et la digitalisation qui transforment la société, et plaide pour une recherche publique forte et transparente.

Signaler une erreur Vous voulez communiquer un renseignement ou vous avez repéré une erreur? Orthographe Ponctuation Grammaire Erreur factuelle Technique Votre adresse email* Description de l'erreur* Veuillez SVP entrez une adresse e-mail valide