Football «Un désespoir total» Valon Behrami a connu la souffrance et le désespoir du réfugié. Aujourd’hui, bien que devenu star, l’international helvétique avoue qu’il aurait préféré vivre une vie ordinaire à Mitrovicë.

Des réfugiés sur la route des Balkans, qui risquent leur vie pour traverser une rivière en furie: que ressentez-vous en voyant cela?

- Cette photo montre le désespoir pur. Nous ne connaissons pas l’histoire de ces gens. Par contre, nous pouvons dire avec certitude que, si quelqu’un est prêt à prendre de tels risques, c’est qu’il est dans une détresse existentielle. Ensuite, qu’il fuit une réalité bien pire, une situation encore plus dangereuse que celle montrée par cette image. Ces personnes luttent pour leur survie. Cela me rappelle que, dans le football aussi, on parle souvent de «combat». Face à une telle photo, cette référence me fait un peu honte.

Ces images nous parviennent presque quotidiennement. Est-ce que vous arrivez à vous y habituer?

- Aujourd’hui, les émotions sont devenues éphémères. Et les réseaux sociaux accentuent ce phénomène. Quarante personnes se noient dans la Méditerranée? On poste immédiatement une image et l’on écrit: «Je prie pour elles». Mais deux minutes plus tard vous avez un verre de champagne à la main et parlez des chaussures que vous souhaitez acheter. Le rythme de l’information est devenu un vrai problème. La conséquence est que de moins en moins de personnes se penchent sur les grandes et difficiles questions. Car cela demande du temps. Sans compter qu’y réfléchir est pénible. Cela fait mal.

