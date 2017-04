Phénomène Avec les émoticones, les adultes renouent avec leur enfance Ils s’appellent Swissy, Furious ou Alien et n’en finissent plus de créer l’événement depuis un mois. Les enfants collectionnent ces jouets de la Coop. Ils ne sont plus les seuls.

Chaque année, Migros et Coop organisent plusieurs opérations promotionnelles de type émojis. «C’est pour Migros une manière de remercier ses clients pour leur fidélité, et de leur donner quelque chose en retour», explique Aurélie Deschenaux, porte-parole du géant orange. «Notre but est de donner du plaisir aux gens», dit Ramon Gander, de la Coop. Derrière ces nobles intentions, il y a évidemment l’idée de «fidéliser le client, décode Barbara Pfenniger, de la FRC. Un cadeau publicitaire crée une émotion positive qui contribue à une relation affective avec le magasin en question.» Chacun des deux distributeurs se livre donc une concurrence acharnée dans ce genre de produits. C’est à celui qui aura la meilleure idée. En 2011, les fameux Nanos de la Migros avaient été un succès commercial marquant au grand dam de son concurrent. Cette rivalité a aussi amené les deux enseignes à se copier. Cela s’est passé il y a quatre ans quand Migros et Coop avaient tour à tour sorti leur jeu de la marchande. Tous deux avaient nié avoir copié sur l’autre.

Mercredi, 13 h. Une mère quitte les caisses automatiques d’un supermarché Coop de Genève avec son fils de 5 ans dans le chariot. «Maman, les émojis!» réclame-t-il. «Ah oui, bien sûr», soupire-t-elle. Elle s’arrête, fait demi-tour puis va demander son dû à la vendeuse. Au même moment, une famille avec deux enfants de 6 et 9 ans dépose ses achats sur le tapis roulant du magasin. Le moment est habituellement barbant mais là, c’est différent. Parents et enfants avancent leur caddie pour se rapprocher de la caisse. Le papa sort sa carte de crédit et paie - enfin! - devant le regard émerveillé de sa progéniture. Lui sourit et demande avec une certaine délectation sa récompense: les fameux «émojis».

Pour chaque tranche de 20 francs d’achat, le chaland a droit depuis le 6 mars et jusqu’au 15 avril à une figurine en plastique représentant les célèbres émoticones que l’on retrouve sur nos téléphones portables ou les réseaux sociaux. Que l’on soit heureux, fâchés ou embarrassés, ils expriment toute la gamme de nos émotions quotidiennes et permettent de les communiquer aux autres de manière ludique. Petits et colorés, les émojis de la Coop rencontrent un succès fulgurant depuis un mois. On cherche les rares. On se les échange, on se les jalouse. On supplie la caissière d’en avoir encore un malgré une facture insuffisante. Les cours de récréation vivent au rythme des figurines. Mais pas seulement.

«J’assume complètement»

«Depuis que mon fils de 11 ans me les demande, je me suis pris au jeu, admet Thierry*. Je les collectionne et les échange avec d’autres parents. Ça me rappelle mon enfance et les vignettes Panini. C’est sympa!» Il faut dire que ce père de famille vaudois est friand de ce type d’opérations. «J’avais collectionné la série Suisse Mania de Migros il y a près de deux ans. Et bien d’autres encore. Il est rare qu’il n’y ait pas de campagne de ce type qui vous intéresse en fin de compte. Aujourd’hui, j’ai mes six émojis sur mon bureau. Ça met de la couleur sur mon poste de travail.»

Gino*, la quarantaine, ne cache pas non plus son attrait pour les figurines. «J’assume complètement», assène-t-il. Et ce, même s’il n’a pas d’enfants. Avec sa compagne, ils ont élaboré un rituel: chaque lundi soir, ils ouvrent ensemble à la maison les émojis que Gino est allé récupérer lors des courses de la journée. «Quand vous ouvrez l’emballage et que vous découvrez quelle figurine est à l’intérieur, cela procure une vraie satisfaction, sourit-il. Et je dirais presque de l’émotion.» Il s’explique. «Les émojis font partie de nos vies. On les utilise 15 à 20 fois par jour avec nos téléphones portables. Inconsciemment, il y a un attachement qui se crée.» Une fois déballées, les babioles finissent sur le micro-ondes de la cuisine. «Nous les alignons les uns à côté des autres. On les voit tout de suite en rentrant. Ça donne de la vie à la pièce», s’enthousiasme le Genevois.

Celui-ci avoue d’ailleurs s’être laissé prendre au jeu. Durant des jours, son seul but était de terminer la collection. «J’en avais 22. Il me manquait la Licorne (l’une des plus prisée, ndlr) et Happy, raconte-t-il. J’avais deux solutions: soit retourner au magasin sans avoir l’assurance de les trouver; soit jouer la sécurité en publiant un message sur Facebook. Ce que j’ai fait et ça a très bien marché. En quelques minutes, j’ai eu ce qu’il me fallait. Vous n’imaginez pas le bonheur que j’ai eu à les aligner aux côtés des autres. Non sans ressentir une certaine tristesse à l’idée que tout était fini.»

Un tel engouement pour un jouet a priori destiné aux enfants peut paraître surprenant, même s’il n’est pas unique dans un passé récent. La frénésie liée aux Pokémon Go a contaminé les adultes également, rappelle le sociologue Olivier Glassey. Le maître d’enseignement et de recherche à l’Université de Lausanne estime que «l’un des éléments de séduction réside dans le plaisir que l’on a à faire exister dans le monde matériel un objet que l’on croise dans le virtuel. Les émojis font partie de notre intimité. Ils traduisent nos joies, nos peines, nos colères ou nos amours. Ils nous sont extraordinairement familiers à la manière d’un personnage de bande dessinée. Mais ils n’existent pas. D’où la satisfaction de les appréhender dans une nouvelle perspective.» Selon le chercheur, ce ne sont pas tant les émojis que l’adulte convoite mais plutôt «le phénomène de socialisation qu’elles induisent. On les collectionne, on joue avec, on les échange. On les jette même. Comme dans le virtuel, ces émojis ne sont utiles que dans le partage avec les autres. C’est un adjuvant à la communication.»

La FRC reste critique

La Coop ne donne aucun chiffre lié à ce phénomène. Il est donc difficile d’évaluer combien de personnes majeures se passionnent pour le produit. Une vendeuse qui distribue les figurines aux caisses automatiques estime qu’un quart des clients intéressés sont sans enfants. Le distributeur indique simplement «vouloir toucher tous les clients» sans donner de préférence à une clientèle particulière. Pour la Fédération romande des consommateurs (FRC), il ne faut cependant pas être dupe. «Cette campagne vise principalement les enfants qui vont inciter leurs parents à dépenser chaque fois la somme nécessaire, rappelle Barbara Pfenniger. Elle tutoie les clients. Et la boîte de jeu qui va avec s’adresse prioritairement aux plus jeunes.» Historiquement critique par rapport à ces cadeaux promotionnels, la FRC n’est pas plus indulgente vis-à-vis d’une campagne qui séduit les adultes. «On peut se dire en effet qu’ils savent mieux ce qu’ils font. Mais ils ne savent pas forcément ce qu’ils reçoivent. Un cadeau ne se refuse pas, alors ils l’acceptent, l’ouvrent et souvent le jettent. C’est du gaspillage.»

* Prénoms d'emprunt (Le Matin)