ski alpin Écoute ton cœur Les émotions ou la rationalité, le cœur ou le cerveau? Mon éternel dilemme.

J’aime les émotions, j’en parle souvent et je suis convaincue qu’elles sont une source d’énergie très puissante. Je me rends aussi compte qu’elles sont difficiles à contrôler. Plus elles sont fortes et spontanées, plus elles nous surprennent et les maîtriser devient un art.

Ces derniers temps, je suis consciente d’être constamment à la recherche de mon équilibre: les émotions ou la rationalité, le cœur ou le cerveau? Je ne sais pas toujours comment gérer cela. Durant une course par exemple, je suis mon instinct. Je m’expose et je me délivre totalement. Ce sont mes émotions qui s’expriment.

À l’arrivée, c’est différent. Je dois très rapidement rationaliser, fournir des réponses quand le résultat n’est pas à la hauteur, trouver des explications, gérer mon euphorie quand j’ai réussi mon dessin sur la neige, être cohérente et compréhensible quand à l’intérieur de moi une vraie bataille d’émotions est encore en cours. C’est un processus très intime qui se déroule sous l’œil des caméras, du public et des médias, et ce n’est pas toujours simple pour moi de l’affronter.

Mon sourire et mon cœur effacent alors les doutesLara Gut

Parfois, «mes combats» sont visibles et certaines fragilités apparaissent. D’autres jours, la recherche de mon équilibre est simple. Mon sourire et mon cœur effacent alors les doutes et tout semble facile, comme sur la neige.

Petite anecdote: quand les hommes blancs ont dit aux Indiens qu’ils pensaient avec la tête, ceux-ci ont ri et les ont pris pour des fous. «Ah bon, et avec quoi devrions-nous penser?» La réponse des Indiens a été «le cœur».

Joyeux Noël et rappelez-vous d’écouter votre cœur!

Cette chronique est assurée en alternance par Thabo Sefolosha, Alan Roura, Lara Gut, Mark Streit et Yann Sommer. (Le Matin)