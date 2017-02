Bruit Il suffit d’un coq pour que des voisins se déchirent puis se traînent en justice Un Valaisan vient d’être condamné pour avoir voulu tuer le gallinacé de son voisin, qui chantait tôt le matin. Ce n’est pas la première fois que le cri du coq crée la discorde…

Pétition À Arzier-Le Muids (VD), dans le cadre d’un vieux conflit, plusieurs habitants ont signé une pétition demandant aux autorités communales de sanctionner un citoyen dont les coqs chanteraient sans cesse. Les autorités ont répondu qu’elles ne pouvaient rien faire. Les habitants ont récemment saisi la justice pour qu’elle ordonne aux élus d’agir. Carabine La décision de justice vient de tomber: un retraité valaisan domicilié à Arbaz (VS) a été condamné à des jours-amendes avec sursis pour avoir essayé de tuer le coq de sa voisine l’été dernier. Son tir a tué une poule qui passait à côté. Il a tiré une deuxième fois, blessant le coq. Dédommagement En juin 2012, à Villard-sur-Chamby (VD), Anouk apprend par l’avocate de son voisin qu’elle a 10 jours pour mettre un terme aux nuisances de son poulailler. Elle n’obtempère pas. Au printemps 2013, le plaignant saisit le tribunal et demande 100 000 francs pour la moins-value de sa résidence secondaire, générée par les nuisances. La conciliation échoue, il y a procès. Le jugement tombe en août 2016: le tribunal rejette la demande du voisin. Ordre Sylvie*, qui vit dans le Val-de-Ruz (NE), a des coqs. Un jour, en 2012, alors qu’elle est absente, un proche oublie d’enfermer le coq et les poules dans le cabanon pendant la nuit. Ses voisins se plaignent. Elle présente ses excuses, mais ils veulent qu’elle se débarrasse de ses coqs. Elle refuse. Ils écrivent à la commune, une conciliation échoue et la police se rend sur place. Fin 2014, la commune donne deux semaines à Sylvie pour se séparer de ses coqs. Elle conteste cette décision et obtient gain de cause devant le tribunal un an plus tard.

Ce coq, encore et toujours, qui chantait et le réveillait en pleine nuit. Le retraité valaisan a fini par péter les plombs. En août 2016, il prend sa carabine et décide de régler son compte à l’animal de sa voisine. Mais il se loupe. La balle tue une poule. L’histoire pourrait prêter à sourire, mais elle a marqué les esprits dans la commune d’Arbaz (VS), 1200 habitants. «Ce coq faisait un boucan terrible, parfois dès 4 h du matin. J’ai essayé de discuter avec son propriétaire, mais rien n’a changé. J’ai visé le coq, mais, au moment où le coup est parti, une poule a déboulé devant lui. Cela s’est passé en une seconde», a confié le tireur cette semaine au Nouvelliste. Il commentait sa condamnation à 15 jours-amendes avec sursis pour délit aux lois fédérales sur la protection des animaux et sur les armes.

Des voisins qui se déchirent à cause d’un coq? Un classique. Un exemple extrême: en décembre, à Chartres (F), un retraité a écopé de 6 mois de prison ferme pour avoir tiré deux balles en direction de son voisin et avoir promis que la prochaine serait pour lui! «Je suis insomniaque. Je ne m’endors que vers 5 h du matin. Et c’est à ce moment-là que le coq se met à chanter», a-t-il expliqué au tribunal. En Suisse, plusieurs affaires (lire l’encadré) ont occupé les autorités communales ou les tribunaux. La plus récente se joue à Arzier-Le Muids (VD), 2500 âmes. Des habitants viennent de saisir la justice: ils estiment que l’exécutif communal s’assied sur le règlement de police en refusant de sanctionner un citoyen dont les deux coqs chanteraient sans cesse. «Un jour, avec des voisins, on a compté le nombre de cris entre 4 h et 19 h. Il y en a eu 800 en tout, soit un toutes les deux minutes. Cela fait des années que le problème dure. On devient cinglé», confie Mike*, un des plaignants.

«Un cri intrusif»

La question peut sembler bête, mais pourquoi le coq provoque-t-il tant d’histoires? Est-ce à cause de son cri? Oui et non. «Les oies, les paons et les pintades font davantage de bruit. Et je ne parle pas du perroquet», répond Roland Bulliard, directeur du Zoo de Servion. «Mais le coq a peut-être un cri plus intrusif, nuance Bernard Claude, collaborateur du Musée d’histoire naturelle de Neuchâtel et ornithologue. Il fait surtout un bruit qu’on n’a pas l’habitude d’entendre et qui peut donc déranger, alors qu’on ne sera pas perturbé par cinquante camions qui passent chaque heure à côté de nous.»

Et si le vrai problème était l’heure matinale à laquelle ce gallinacé se met à chanter? Daniel Cherix, professeur honoraire au Département d’écologie et d’évolution de l’Université de Lausanne et ancien conservateur au Musée cantonal de zoologie de Lausanne, balaie cette hypothèse: «Celui qui se plaint de cela montre surtout sa méconnaissance du coq. Cet animal a des habitudes ancestrales, il a accompagné l’homme depuis longtemps. Les gens se levaient aux premières heures, le coq aussi. L’homme a changé, pourquoi le coq devrait-il en faire de même?»

Tout ça est bien beau, mais être réveillé à 4 h du matin, c’est pénible, non? «Il faut guérir le mal par le mal, répond Daniel Cherix. Montrer au voisin qui se lamente comment ça se passe dans un poulailler. Pour certains, on trouve les œufs dans les boîtes en carton! Si votre voisin est fâché avec votre coq, prêtez-le lui quelques jours et il comprendra qu’on ne peut pas gérer son bruit.»

En discutant avec des propriétaires de coqs et des spécialistes, on comprend que les litiges naissent surtout d’attentes déçues. «Certaines personnes pensent que la campagne, c’est le silence absolu. Mais, si on n’a plus le chant du coq, les cloches des vaches, le coassement des batraciens, on se retrouve en ville et non plus à la campagne», dit Bernard Claude. «La campagne, c’est la nature, les animaux, la vie», surenchérit Roland Bulliard.

«800 cris, c’est trop»

Ces explications convainquent-elles Mike? Pas vraiment. «Le coup du citadin qui découvre la campagne, je connais… J’aime les animaux, je suis même au contact de coqs et de poules dans le cadre de mon travail. Mais 800 cris par jour, c’est trop. Le problème pourrait être réglé facilement en mettant un élastique autour du cou du coq pour qu’il ne chante plus autant.» Qu’en pense Anouk, qui possède un coq à Villard-sur-Chamby (VD)? «Si on ne veut pas de bruit, on ne choisit pas la campagne. On opte pour un bunker ou une île déserte.» (Le Matin)