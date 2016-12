Parlement Une motion veut forcer les réseaux sociaux à collaborer avec la justice Un arrêt du Tribunal fédéral a fait bondir deux élus socialistes. Ils veulent éviter que l’impunité ne règne sur Facebook pour les insultes et les propos racistes.

«J’ai fait un salto arrière en lisant la jurisprudence du Tribunal fédéral.» C’est dire si Christian Levrat a été choqué en découvrant il y a dix jours un arrêt de la Cour suprême donnant raison à Facebook contre le Ministère public vaudois dans une affaire de plainte pour calomnie, diffamation et injure déposée par un journaliste belge.

Le parquet vaudois cherchait à obtenir de Facebook Suisse l’identité du compte de l’accusé, qui se cachait derrière un pseudonyme. Le géant californien lui a répliqué qu’il ne frappait pas à la bonne porte, sa filiale suisse se contentant de gérer le marketing et la communication. C’est en Irlande que le réseau social stocke ses données pour l’Europe. Le TF a suivi son raisonnement et enjoint le parquet vaudois de demander l’entraide judiciaire à l’Irlande.

Porte ouverte à l’impunité

«Cela revient à faire de Facebook une zone de non-droit, en tout cas en ce qui concerne la diffamation, l’injure, l’atteinte à l’honneur et le racisme», s’insurge le président du PS. Même réaction chez son camarade de parti Jean Christophe Schwaab: «C’est la porte ouverte à l’impunité pour toutes sortes de délits sur tous les réseaux sociaux.» Les procédures d’entraide judiciaire sont lourdes et la justice y renonce souvent pour des délits mineurs, d’autant que les contours des infractions liées à la liberté d’expression varient d’un pays à l’autre, les Anglo-Saxons étant bien plus tolérants.

De l’indignation à l’action, les deux socialistes ont très vite franchi le pas. La même semaine, ils déposaient une motion dans chaque Chambre pour corriger la faille. Il en faut pourtant beaucoup pour pousser Christian Levrat à agir de la sorte: c’est la première motion qu’il dépose depuis qu’il est sénateur.

On n’admettra pas d’être renvoyé en Irlande pour sanctionner les racistes, les xénophobes et les ahuris qui sévissent parfois sur FacebookChristian Levrat,

président du PS

«On n’admettra pas d’être renvoyé en Irlande pour sanctionner les racistes, les xénophobes et les ahuris qui sévissent parfois sur Facebook», justifie-t-il. Pour le Fribourgeois, «les limites de la liberté d’expression doivent être les mêmes sur Internet et dans la vie courante». Il a réussi l’exploit d’en convaincre les douze autres membres de la Commission des affaires juridiques des États, qui ont tous signé sa motion. C’est le gage d’une démarche qui pourrait aboutir rapidement. La Chambre haute devrait en débattre à la prochaine session, en mars, alors qu’au National les motions sont souvent oubliées dans un tiroir.

Et comment les deux socialistes comptent-ils combler la faille? «En obligeant les réseaux sociaux à ouvrir une représentation en Suisse qui a accès aux données des utilisateurs et qui a le pouvoir de les transmettre directement aux autorités de poursuite pénale», explique Jean Christophe Schwaab. Le Vaudois suggère de modifier en ce sens la loi sur la protection des données ou celle sur les télécommunications.

L’exemple de Google

Plusieurs experts, dans la presse alémanique, doutent que les réseaux sociaux obtempèrent. Ils militent plutôt pour une accélération des procédures d’entraide judiciaire. «Ils plaisantent? réagit Christian Levrat. Faut pas prendre les enfants du Bon Dieu pour des canards sauvages!»

Jean Christophe Schwaab se veut confiant: «Il faut partir de l’idée que les réseaux sociaux vont respecter la loi suisse.» Et de s’appuyer sur l’exemple de Google, qui s’est plié à une injonction du Tribunal fédéral sur le floutage des visages pour son application Google Street View. «D’une manière générale, ces sociétés sont attentives à leur réputation. Le jour où on pourra dire que Facebook viole la loi pour protéger des criminels, le risque de dégât d’image fera qu’elle va obtempérer.»

Les deux socialistes évoquent un autre moyen d’action dans leur motion. Ils s’appuient sur un arrêt de la Cour de cassation belge l’an dernier dans une procédure contre Yahoo. L’idée est de considérer que tout fournisseur d’un service de communication s’adressant aux consommateurs suisses doit donner suite aux demandes de collaboration de la justice, peu importe son siège et où sont stockées ses données. L’ennui, c’est que cela demande une modification du Code de procédure pénale et que le Conseil des États a prononcé un moratoire à ce sujet dans l’attente d’une évaluation globale prévue l’an prochain.

Le parquet vaudois salue

Du côté du parquet vaudois, on salue la réaction parlementaire. «Si le processus initié par la motion a pour conséquence une modification dans le sens d’une facilitation des procédés d’enquête, le ministère public sera mieux à même de mener à bien ses recherches», commente Eric Cottier.

Quant à savoir s’il va demander l’entraide judiciaire à l’Irlande dans le cas d’espèce, le procureur général répond sobrement qu’«à ce stade, le ministère public n’entend pas communiquer sur la suite qu’il donnera à la procédure». (Le Matin)