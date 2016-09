Le montage proposé par JP Morgan est très «douteux», indique le journal dominical «Sonntagszeitung», car il proposerait que le gérant suisse devienne «Advisor» dans une structure financière rendant obscur le bénéficiaire économique de la fortune.

Selon le journal dominical, ce montage est en contradiction avec les lignes directrices de l'OCDE.

Le journal ajoute que les Américains profitent d'un vide juridique, Washington n'ayant pas ratifié l'échange automatique d'informations.

Argent non déclaré?

Les représentants de la banque américaine ne parlent pas d'argent non déclaré. Cependant, selon un gérant de fortune interrogé par le journal dominical, «Si on propose un tel montage, tout est clair pour les personnes impliquées, cela concerne aussi de l'argent non déclaré».

La «SonntagsZeitung» relève encore que le procédé utilisé correspond aux techniques d'évasion fiscale pour lesquelles des banques helvétiques ont été lourdement condamnées au cours de ces dernières années aux Etats-Unis.

(afp/nxp)