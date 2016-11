L'attribution des bourses d'études accuse un retard «inacceptable» dans le canton, selon des étudiants. Une douzaine d'associations estudiantines interpellent mardi le Conseil d'Etat. Elles demandent notamment la mise sur pied d'un fonds d'urgence.

Dans une lettre ouverte adressée au président du Conseil d'Etat Pierre-Yves Maillard et à la cheffe du Département de la formation Anne-Catherine Lyon, une douzaine d'associations dénoncent «une situation grave et urgente». Selon elles, «plusieurs milliers de personnes sont touchées», avec des retards pouvant aller jusqu'à «plus de six mois».

Constitution d'un fonds d'urgence

La nouvelle loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF) perturbe le travail de l'Office cantonal des bourses d'études (OCBE), constatent les associations. Il n'est cependant «pas acceptable que les personnes en formation pâtissent de cette situation qui aurait pu être largement anticipée».

Pour remédier à cette situation, les représentants des étudiants exigent la constitution rapide d'un fonds d'urgence qui puisse assurer le paiement des bourses ayant plus de trois mois de retard. Un renforcement du personnel au sein de l'OCBE est impératif, alors qu'une information détaillée de la mise en oeuvre de la nouvelle loi s'impose.

Les associations demandent enfin au Conseil d'Etat d'être reçues «dans les meilleurs délais». «Il y a urgence à agir» souligne la lettre ouverte tout en insistant sur une résolution des problèmes à moyen et à long terme. (ats/nxp)