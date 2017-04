Deux jours après sa démonstration contre Boston (114-91), le champion NBA en titre Cleveland a sombré à domicile (114-110) face à Atlanta, pourtant privé de quatre joueurs de son cinq majeur, laissés au repos.

Les Cavaliers mettent les nerfs de leurs supporteurs à rude épreuve à une semaine du début des play-offs: ils venaient pourtant d'enchaîner quatre victoires de suite, mais ils ont encore montré d'inquiétants signes dé fébrilité défensive contre les Hawks.

LeBron James ne suffit pas

Malgré les 27 points de sa superstar LeBron James, Cleveland a perdu complétement le fil lors de la 4e période en concédant un cinglant 17-2 qui a laissé les Cavaliers sans réponse. Les Hawks étaient pourtant privés de Paul Millsap, Kent Bazemore, Dwight Howard et Dennis Schroder et se sont appuyés sur Tim Hardaway (22 pts) et Mike Dunleavy (20 pts), très remonté contre son ancienne équipe.

Grâce à cette 41e victoire de la saison, Atlanta a délogé Milwaukee de la 5e place de la conférence Est, mais n'a pas toujours pas son billet pour les play-offs en poche. Cleveland reste leader (51 v-28 d), mais ne compte plus qu'une victoire d'avance sur Boston (50 v-29 d) et ne pourra donc pas ménager ses stars en vue des play-offs d'ici la fin de la saison régulière. (afp/nxp)