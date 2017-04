Transmission par le lait cru

Les chercheurs de l'Université d'Hohenheim rapportent également le premier cas documenté en Allemagne de transmission de l'encéphalite à tiques par du lait de chèvre infecté. Aucun cas n'a été recensé à ce jour en Suisse.



«Ce mode de transmission, par la consommation de produits laitiers non pasteurisés de chèvre, de mouton ou de vache est connu depuis longtemps», note Rahel Ackermann, du Centre national de référence pour les maladies transmises par les tiques.



Le contamination du lait se produit lors de la virémie - la multiplication du virus dans le sang de l'animal - et le virus peut y rester infectieux jusqu'à 25 jours. Aucun cas de VEME transmis par des produits laitiers n'est connu pour l'heure en Suisse, précise la microbiologiste, et l'OFSP part du principe que ce mode de transmission est rare.