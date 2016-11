La tournée Adele Live 2016, entamée en en février dernier, a pris fin. La chanteuse a remercié sa «magnifique famille» sur Instagram de l'avoir aidé à exceller durant ses 107 spectacles. Elle a ainsi partagé la photo d'une pancarte proclamant «maman tu l'as fait» fabriquée par son partenaire Simon Konecki et son fils de 4 ans Angelo.

«Je viens juste de finir mes 107 spectacles en 10 mois. 100% de direct toutes les nuits. J'ai tout explosé. Vous avez été incroyables tous les soirs. Vous êtes magnifiques et engagés et plein d'amour. Mon groupe et mon équipe font en sorte que tout tourne à la perfection. Et ma superbe famille me facilite les chose. Big love x.», a-t-elle écrit en légende du cliché.

(Le Matin)