Depuis le mois dernier, le bruit courait que la chanteuse Adele avait l’intention d’épouser son compagnon depuis cinq ans, Simon Konecki, à Los Angeles pendant la période de Noël. Et la chanteuse a alimenté, mercredi, les rumeurs sur son mariage en arborant un anneau doré à l’annulaire gauche.

Une photo publiée par Running For the Tea (@runningforthetea) le 29 Déc. 2016 à 2h02 PST

Ils se seraient fiancé en octobre dernier

Ella a été photographiée en train de faire ses courses au magasin d’aliments bio, Bristol Farms, à Los Angeles dans une robe noir sobre, un Fedora et des lunettes de soleil, et une alliance dorée. Le couple se serait fiancé en octobre dernier et une source a affirmé au journal The Mirror qu’ils allaient se marier vers Noël afin que la fille de Simon Konecki puisse venir.

«Leur projet est de se marier à Los Angeles. Le mariage se fera pendant les vacances scolaires afin que la fille de Simon puisse y assister, a révélé la source. Il semblerait que ce soit pendant les vacances de Noël, mais ils ne veulent pas en parler. Adele ne porte même pas sa bague de fiançailles. C’est un couple discret et ils ne veulent que la présence de leurs plus tendres et chers.»

Adele veut d'autres enfants

Le couple a eu un fils, Angelo, il y a 4ans. Adele n’a pas caché vouloir un autre enfant, elle souhaite tomber enceinte une fois que sa tournée aura pris fin l’an prochain. Quand elle a terminé sa tournée aux États-Unis, la chanteuse a affirmé au public: «Faites-moi descendre, je fais une pause pour avoir un nouvel enfant!».

En octobre dernier, elle a révélé à ses fans que son ventre «commençait à lui faire un peu mal» maintenant que son fils Angelo devenait grand. «C’est du genre: "bébé, bébé, bébé. Besoin d’un bébé, besoin d’un bébé!"», avait-elle affirmé en plaisantant.

Le couple a déménagé à Los Angeles cette année pendant la tournée d’Adele.

(Le Matin)