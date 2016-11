Belle et créative, la top brésilienne Alessandra Ambrosio, 35 ans, a présenté lundi sa nouvelle ligne de bikinis. Baptisée Ale by Alessandra, cette collection n'est pour l'instant disponible que via Internet ainsi que dans certaines enseignes américaines telles que Bloomingdales ou Neiman Marcus.

Heaven on earth ... ?????????????? ALL NEW #alebyalessandraswim ????: @marcosmellocavallaria #foreveronvacation @cavallariafilmes Une vidéo publiée par Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) le 22 Nov. 2016 à 15h37 PST

(Le Matin)