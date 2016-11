Tout comme Pamela Ander­son, Eva Mendes, Pink ou encore Pene­lope Cruz, Alicia Silvers­tone est une fervente militante des droits des animaux. L'actrice, vegan depuis 1998, a ainsi accepté de se dévêtir pour une campagne de la célèbre organisation américaine PETA (People for the Ethical Treatment of Animals). «Je préfère être nue que de porter de la laine. Portez votre propre peau. Lais­sez les animaux porter la leur», peut-on lire sur l'affiche qui la montre de dos, entièrement nue, tenant un masque de mouton dans une main.

«Les gens ne savent pas grand chose de la laine. C’est quelque chose qui n’at­tire pas leur atten­tion. Souvent les gens me disent "Oh mais ils tondent juste les moutons, ils ne les tuent pas". Mais la tonte, ce n’est pas "Oh, laisse-moi juste prendre tes poils pour m’en faire un manteau". Il ne s’agit pas de ça. L’abus dont souffrent ces animaux est bien pire. […] Cela va telle­ment vite. Ils sont entaillés, ils sont bles­sés. Ils ont de sérieuses plaies et personne ne les soigne. C’est juste "Au suivant!" Quand ils ne sont plus utiles, ils sont tués», a-t-elle notamment expliqué pour justifier cette campagne.

(Le Matin)