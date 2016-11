Amber Heard est de nouveau dans la tourmente, mais au niveau professionnel cette fois-ci. L’actrice est accusée par la production du film «London Fields», dans lequel elle donnait la réplique à Billy Bob Thornton, de ne pas avoir respecté son contrat. Elle lui réclame 10 millions de dollars.

Les producteurs lui reprochent, comme le rapporte le Hollywood Reporter, de ne pas avoir assuré la promotion du film, notamment en refusant de se rendre à l’avant-première prévue au TIFF en septembre 2015.

La production du film accuse également Amber Heard d’avoir conspiré avec le réalisateur Matthew Cullen dans le but de ne pas respecter les termes du contrat.

«Leurs actions non autorisées et illégales - dont notamment leur campagne pour mettre à mal le film et les investisseurs - sont peut-être sans précédents. Le résultat de leur mauvaise conduite, qui continue encore aujourd’hui, c’est que le très prometteur film reste en suspend, détourné et laissé dans l’ombre», peut-on lire dans la plainte publiée par le Hollywood Reporter. (Le Matin)