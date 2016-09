Look

«#Regar­derDesTu­tosDeCoif­fu­reEtMa­keUpDansTonLit #SortirDuLitPou­res­sayerSurToi #FinirTonCon­tou­ringEtTesBou­clesA3h30DuMat #TeDe­maquillerPourRe­tour­nerAuLit #KO», a écrit Amel Bent sur son Instagram. En effet, prise d'insomnie, la musicienne a testé un tuto de coif­fure et de maquillage déniché sur le web. Fière du résultat, elle n'a pas manqué de poster quelques selfies de son nouveau look. Pas mal, non?

(Le Matin)