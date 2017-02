Ange­lina Jolie serait-elle décidée à mettre son ex-mari sur la paille? En effet, pour assurer le confort de sa petite tribu - Shiloh, Maddox, Vivienne, Zahara, Knox et Pax -, l'actrice aurait récla­mé une pension alimen­taire de 100'000 dollars par mois (soit 99'359 francs). «Cela payera toutes les dépenses des enfants et un fond de place­ment sera mis en place pour chacun d’entre eux», a confié une source bien informée et proche de l'ex-couple au maga­zine In Touch.

A cette somme s'ajouterait 250'000 dollars (soit 248'366 fr.) que Brad Pitt devrait lui verser par année. Le montant serait mis de côté pour les enfants.

Par ailleurs, elle exigerait également «que le divorce soit fina­lisé dans les 90 jours suivants, y compris la garde et les règle­ments des proprié­tés».

Friserait-t-elle l’indécence? Reste à savoir si la justice suivra ses volontés. (Le Matin)