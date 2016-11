Ces derniers mois, la petite-fille de Jean-Paul Belmondo attire tous les regards. Charme naturel, poses lascives, regard hypnotisant... La jeune femme de 28 ans, égérie de plusieurs marques, dévoile régulièrement sa plastique de rêve sur les réseaux sociaux. Sur son dernier cliché posté sur Instagram, elle apparaît sensuelle dans un lit.

Après Paul Belmondo le sculpteur, Jean-Paul l'acteur, Paul le coureur automobile, c'est au tour d'Anna­belle Belmondo de se faire un nom dans l'univers du mannequinat. On se rappelle qu'en septembre dernier, elle avait posé sous l’objectif de la photographe américaine Angela Baltra, à New York. Un shooting à la fois sexy et coquin pour «PM Magazine» qui avait marqué les esprits.

Par ailleurs, Anna­belle Belmondo est en contrat avec Karin Models Agency de Paris. Ce qui lui a permis de notamment défiler pour la maison italienne Berluti lors de la dernière Fashion Week dans la capitale. (Le Matin)