Un des moments qui a fait le plus parler, lors des «Golden Globes», est l'excellent discours tenu par Meryl Streep.

Mais un autre moment a attiré l'attention des téléspectateurs: celui où les acteurs Ryan Reynolds et Andrew Garfield se sont langoureusement embrassés (sous les yeux amusés de leurs amies respectives), alors que Ryan Gosling montait sur la scène pour récupérer son trophée de meilleur acteur pour son rôle dans la comédie musicale «La La Land».

Invité mardi soir du «Late Show» de CBS, Andrew Garfield a tenu à expliquer ce baiser surprenant à l'animateur Stephen Colbert: «Je voulais juste que Ryan sache que je l'aimais peu importe qu'il gagne ou non. (...) Peu importe. Ce qui compte, c'est comment on joue le jeu. Mais il est venu, et il a tout donné. Ca ne change rien dans mon coeur», a-t-il expliqué, espiègle.

«Tout le monde n'est pas à l'aise avec le fait d'embrasser des hommes, mais moi si», a alors rétorqué Stephen Colbert. Et boum, les deux gaillards se sont alors embrassés devant les caméras, déclenchant un tonnerre d'applaudissements!

«Vous êtes un amant très doux», a déclaré Colbert, taquin, avant de poursuivre son interview. (Le Matin)