Ariana Grande a «souffert en silence» quand un fan de son petit copain, le rappeur Mac Miller, l’a traitée comme «un morceau de viande». Mais la chanteuse de 23 ans a remis l’homme à sa place sur Twitter.

«blessée mais silencieuse»

L’interprète de «Love Me Harder» s'est exprimée sur la situation gênante qu'elle a vécu alors qu'elle et son compagnon allaient dîner. Un fan a approché le rappeur, ce que la chanteuse a trouvé «mignon et excitant», jusqu’à ce qu’il dise à Mac Miller : «Ariana est hyper sexy mec, je te vois bien en train de te la faire!!!».

Ariana Grande se souvient de la conversation dans un long tweet. Elle poursuit : «De te la faire? Sérieux? C’est peut-être un détail pour certains d’entre vous, mais je me suis sentie mal, et rabaissée au rang d’objet. Et j’étais assise juste à côté quand il l’a dit. La chanteuse ajoute qu’elle est restée «blessée mais silencieuse» sur le coup, ce qui, selon elle, renforce «la peur des femmes et l’impression qu’elles ont de ne pas être à leur place».

«Je ne suis pas un morceau de viande qu’un homme utilise pour son plaisir. Je suis un être humain adulte, en couple avec un homme qui me traite avec amour et respect, poursuit-elle. Ça m’attriste de voir autant de jeunes utiliser ce genre de phrases sans aucune gêne, et traiter les femmes comme des objets si facilement.»

Ariana Grande conclut son message en expliquant pourquoi elle a décidé de partager cette expérience sur les réseaux sociaux: «J’ai eu envie de parler de cette expérience en particulier ce soir parce que je sais très bien que la plupart des femmes ont déjà fait cette expérience, où un homme parle d’elles de façon gênante en public, ou sont utilisées par un homme en public. Il faut parler de ces moments ouvertement parce qu’ils font des dégâts et vivent en nous, comme des hontes. On doit les partager, et parler de ce qui nous met mal à l’aise parce que sinon, ça continuera. On n’est pas des objets ou des récompenses. On est des REINES.» (Le Matin)