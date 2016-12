Rarement – pour ainsi dire jamais – match de hockey sur glace n'aura attiré un public aussi… féminin. Plus de 600 personnes au total, dont une forte cohorte de jeunes filles aux anges, disséminées aux quatre coins d’une patinoire pittoresque à souhait. Diable, ce n’est pas tous les jours que Bastian Baker troque sa guitare et son micro contre une crosse et des patins. Et c’était le cas, hier soir à Vissoie, chef-lieu du val d’Anniviers (VS).

Ancien joueur de Monthey, Martigny, Lausanne et FR Gottéron, entre autres clubs fréquentés, attaquant rapide et opportuniste, le chanteur à succès a disputé une rencontre amicale flanqué du – glorieux – maillot rouge et jaune du HC Sierre. Confronté à la phalange locale du HC Anniviers, il a été aligné à son poste de prédilection, celui de centre-avant.

Heureux mais fatigant

«J’avais certes rejoué une ou deux fois au hockey pour les besoins d’actions caritatives ou humanitaires, mais pas lors d'un «vrai» match avec arbitres et chronomètre, précisait-il dans les vestiaires, souriant et disponible. J’ai eu beaucoup de plaisir à participer à cet événement, à retrouver quelques potes hockeyeurs et à m’immiscer dans leurs coulisses, ne serait-ce que furtivement. Un moment génial!»

Un bémol cependant: «Après quelques passages sur la glace, j’ai eu le souffle court et tiré la langue! J’ai souffert… Sur scène, je peux gérer mon effort pendant les deux heures ou deux heures et demie que dure un concert. Si j’ai un petit coup de mou physiquement, je bouge moins. Sur une patinoire, l’effort est différent. Il faut tout donner pendant 30 ou 40 secondes.»

Élu symboliquement homme du match, Bastian Baker a même eu le bonheur de marquer un but sur penalty. «Vous avez vu? Je l’ai bien mis, hein? J’ai quelques beaux restes, non?» Après ces 60 minutes effectives de sueur, l’artiste-hockeyeur n’a pas été avare en autographes et selfies. Il a partagé un moment convivial avec ses coéquipiers et adversaires d’un soir autour d'une bonne raclette et de quelques délicieux nectars du cru. Un happy end incontournable en Anniviers… (Le Matin)