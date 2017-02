En annonçant sa grossesse gémellaire mercredi sur Instagram au moyen d’une photo d’elle en lingerie, les mains sur son ventre (voir «Le Matin» d’hier), Beyoncé a prouvé une fois de plus qu’elle était la reine de la communication. Elle a pulvérisé tous les records de likes sur le réseau social en en cumulant 7,3 millions en moins de 12 heures! Et en reléguant aux oubliettes la photo de Selena Gomez sirotant un Coca-Cola qui détenait jusque-là le record absolu, avec 6,3 millions de likes.

Sur scène en avril à Coachella?

Il n’en fallait pas plus à Beyoncé pour se lâcher: hier, elle a déversé sur son site une dizaine de photographies d’elle version «Black Venus», écrit-elle, et de sa fille, Blue Ivy, 5 ans. Le tout regroupé sous le titre «I Have Three Hearts» (J’ai trois cœurs»). A-t-elle voulu avec cette abondance de preuves faire taire les mauvaises langues qui l’accusaient de simuler sa première grossesse en 2011? Le papa, Jay Z, absent de ces images, apparaît toutefois sur une dizaine d’autres clichés inédits de leurs voyages, de leur mariage en 2009 et de l’arrivée de Blue Ivy dans leur vie.

Pour l’instant, Beyoncé, 34 ans, qui avait été traumatisée par une fausse couche avant d’avoir Blue, n’a pas donné de détails sur cette nouvelle grossesse. Pourtant certains auraient sans doute voulu en avoir: les organisateurs du festival Coachella. Beyoncé, qui serait déjà au 4e ou 5e mois, est en effet la tête d’affiche de l’édition 2017 qui se tient à Indio, dans la chaleur du désert californien, en avril. Elle doit y donner deux concerts mais n’aurait informé personne de sa grossesse au moment de signer le contrat, affirme TMZ. Qui ajoute que Beyoncé est sûre qu’elle parviendra à honorer son engagement. (Le Matin)