Brad Pitt, en plein divorce avec Angelina Jolie, a annulé une apparition prévue mercredi 28 septembre à la première d'un documentaire de Terrence Malick, «Voyage of Time», se disant «concentré sur sa situation familiale».

L'acteur de 52 ans, l'un des plus grands noms d'Hollywood, devait assister à une première au Centre californien des Sciences de Los Angeles pour un film de 40 minutes sur l'origine du monde, auquel il prête sa voix, tout comme l'actrice Cate Blanchett.

«'Voyage of Time' est un film (...) expérimental incroyablement beau et unique pour les enfants et les familles, qui raconte l'origine du temps. Je suis très reconnaissant de faire partie d'un projet aussi fascinant et éducatif mais je suis actuellement concentré sur ma situation familiale» a déclaré le comédien dans un communiqué reçu par l'AFP.

Divorce pour différends irréconciliables

Il avait déjà collaboré avec Terrence Malick dans «The tree of life», dans lequel il joue le rôle d'un père de famille violent.

Angelina Jolie, 41 ans, a demandé le divorce le 19 septembre, citant des différends irréconciliables et demandant la pleine garde de leurs six enfants, ne souhaitant voir attribuer qu'un droit de visite à Brad Pitt.

Les deux stars s'étaient mariées il y a deux ans en France, mais formaient un couple depuis 2004.

La police fédérale, FBI, a indiqué la semaine dernière qu'elle rassemblait des informations avant d'éventuellement ouvrir une possible enquête sur un incident présumé qui se serait déroulé dans un jet privé transportant Brad Pitt et ses enfants.

Plusieurs médias américains avaient alors affirmé que l'acteur de «Fight Club» aurait eu un comportement colérique envers au moins un de ses enfants.

