Britney Spears a été victime d'une très mauvaise blague lundi dernier. Pour rappel, le compte Twitter de sa maison de disque, Sony Music, a été piraté. Les auteurs de cet acte ont alors posté un message annonçant la mort de Britney. Heureusement pour ses fans, la nouvelle a vite été démentie par le porte-parole de la star.

Elle se joue de la mauvaise blague

La chanteuse, non dépourvue d'humour, a saisit les réseaux sociaux pour s'exprimer sur cette histoire. Au lieu d'un simple message réaffirmant le démenti, BritBrit a posté sur Instagram quatre photos d'elle. Sur trois d'entre elles, elle fait un «L» (pour «loser») avec ses doigts et, sur la quatrième, elle tire la langue. Elle ajoute en commentaire :«ne sous-estimez pas le pouvoir des anges de Charlie». Le message a été également repris sur Facebook et Twitter.

Les fans de la star peuvent définitivement souffler, BritBrit est rayonnante et elle va bien!

Don't underestimate the power of Charlie's ???? Une photo publiée par Britney Spears (@britneyspears) le 26 Déc. 2016 à 13h18 PST

(Le Matin)