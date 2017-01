Carrie Fisher repose auprès de sa mère

Carrie Fisher repose pour l’éternité auprès de sa mère Debbie Reynolds depuis hier, au Forest Lawn Memorial Park de Los Angeles. La mère et la fille sont mortes à un jour d’intervalle et c’était une évidence pour leur famille qu’elles soient réunies.

Comme l’a expliqué Todd Fisher, le frère de l’actrice de Star Wars, les cendres de Carrie Fisher ont été déposées dans le cercueil de Debbie Reynolds, leur mère. Ils ont également disposé un objet que Carrie Fisher affectionnait par dessus tout. «Le bien que préférait Carrie était une pilule géante de Prozac qu’elle avait achetée il y a de nombreuses années, a confié Todd Fisher à Entertainment Tonight. Elle l’adorait et c’était chez elle, et Billie (Lourd, sa fille) et moi avons pensé que c’est là qu’elle aimerait qu’elle se trouve. On ne pouvait pas trouver plus approprié. Carrie aurait adoré ça.»

Les funérailles se sont déroulées en famille. Todd Fisher était avec Billie Lourd, qui était elle accompagnée de Taylor Lautner, avec qui on lui prête une relation. Les collègues de plateau de la jeune fille étaient là également : Emma Roberts, Lea Michele et Abigail Breslin.

Les funérailles ont eu lieu au lendemain de la cérémonie commémorative à laquelle plusieurs célébrités se sont rendues, dont Meryl Streep et Gwyneth Paltrow, ainsi que Courtney Love et sa fille, Frances Bean Cobain. (Le Matin)