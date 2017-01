Channing Tatum n’a peur de rien, mais surtout pas du courroux de sa femme. Le comédien a profité d’une petite sieste de Jenna Dewan-Tatum pour la prendre en photo, nue, à moitié sous les draps, et publier le cliché sur Instagram à son insu. «L’heure de la sieste = la meilleure heure», a-t-il simplement écrit pour accompagner la photo sexy en noir et blanc.

S’il a l’habitude de se dévêtir dans ses films, Channing Tatum a peut-être passé un mauvais quart d’heure au réveil de sa femme. A moins qu’elle se fiche royalement de cette petite exposition involontaire, n’ayant jamais caché son goût pour la bagatelle. «J’ai toujours été très sexuelle, avait-elle confié à Cosmopolitan le mois dernier. Notre vie sexuelle est très épanouie et très saine. Danser, ça vous met en osmose avec votre physique. C’est une énergie vitale, concrète et sexuelle par nature… Et Channing est pareil. Il est très en phase avec ça.»

Effectivement, l’été dernier, Channing Tatum assumait parfaitement ses pulsions les plus intimes lors d’une interview sur Facebook Live. «J’aime ça… Le sexe et moi on est potes. Nous sommes des animaux. Tout redevient primaire. Si vous trouvez une bonne manière de communiquer – et le sexe en est une – alors vous pourrez communiquer à tous les niveaux», avait alors expliqué Channing Tatum. (Le Matin)