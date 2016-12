Chris Martin s’est rendu dans un refuge pour sans-abri, le Crisis Centre, dans l’ouest de Londres et a fait un concert, qu’il a dédié au chanteur défunt George Michael, décédé le jour de Noël à l’âge de 53 ans.

Durant son concert, le leader de Coldplay a chanté certains de ses propres hits ainsi que «Last Christmas», le tube de George Michael et de son groupe Wham!. Il a également demandé à des personnes de le rejoindre sur scène pour faire des duos et a aidé à préparer le thé, selon le journal britannique Evening Standard.

Un membre du public a posté un cliché de lui avec Chris Martin sur Instagram et a marqué en commentaire: «Ce moment où Chris Martin de Coldplay vient au Crisis dans le refuge de Noël, sans faire d’histoires, sans fanfare et sans presse, pour aider à préparer le thé et le café et aussi jouer à la guitare pour que les invités puissent chanter. Merci d’être venu et d’être resté.»

Huge shout out to the amazing @coldplay #chrismartin for dropping by to our @crisis_uk West London shelter to play for guests. What a legend pic.twitter.com/lBSAAy1aPW — Nish Manek (@nishmanek) 27 décembre 2016

Une autre bénévole a partagé des photos de Chris Martin en train de chanter alors qu’il était assis sur un tabouret et qu’il jouait de la guitare acoustique. Elle a écrit: «immense reconnaissance pour l’incroyable @coldplay #chrismartin pour être venu à notre refuge @crisis_uk West London pour jouter pour les invités. Quelle légende.»

Il s'est également produit dans un refuge new-yorkais

Thank you to #ChrisMartin from @coldplay for visiting us down at #227Bowery and checking out our arts program for our homeless community! pic.twitter.com/LWj8TfbdZd — The Bowery Mission (@BoweryMission) 23 décembre 2016

Sa venue a eu lieu presque une semaine après qu’il se soit rendu dans le refuge The Bowery Mission, à New York, pour rencontrer les résidents du centre, qui a aidé à fournir un refuge, des vêtements, de la nourriture ainsi que des soins médicaux pour les personnes sans résidence permanente, depuis plus d’un siècle.

Après sa visite, il avait annoncé qu’un concert caritatif surprise aurait lieu au Mercury Lounge de Manhattan plus tard dans la soirée. Les billets se sont rapidement vendus et il a récolté plus de 4300 dollars (environ 4100 euros) pour l’association. (Le Matin)