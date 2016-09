Courteney Cox est montée au créneau après l’annonce du divorce de Brad Pitt et Angelina Jolie. Comme elle l’a dit à Entertainment Tonight, Jennifer Aniston - qui a été mariée à Brad pendant cinq ans avant leur divorce en 2005 - n’a rien à voir avec cette situation.

En effet, après l’annonce officielle, les mèmes et les montages se sont multipliés sur les réseaux sociaux. Ils montraient Jennifer Aniston se réjouissant de l’annonce du divorce et le hasthag #JenniferAniston s’est installé dans les sujets les plus populaires de Twitter, juste après #Brangelina.

Mais heureusement, elle peut compter sur Courteney Cox qui aimerait bien qu’on arrête de mêler son amie à cette affaire. «Ça n’a rien à voir avec Jennifer, a-t-elle confié hier à Entertainment Tonight. J’ai l’impression qu’on exacerbe le truc en en parlant.»

Un appétit pour le trash

«Il y a un appétit sans fin pour le trash, même si apparemment tout le monde assure le contraire», a confié de son côté Justin Theroux, le mari de Jennifer Aniston, à Business Insider. «Mais il y a des choses plus importantes sur lesquelles on peut dire des s*****ries. «En tant qu'enfant de divorcés, tout ce que je peux dire c'est que c'est une nouvelle terrible pour ces enfants. Et c'est vraiment tout ce qu'il y a à dire.»