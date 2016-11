Chez les Beckham, chacun a trouvé son talent et l’exploite à bon escient: David, le papa, rend glamour tout ce qu’il touche depuis qu’il ne joue plus au football, Victoria, la maman, est une designer reconnue dans le monde entier après une première carrière au sein des Spice Girls, Brooklyn, le fils aîné, réussit dans le mannequinat, tout comme son frère Romeo, 14 ans, qui fait régulièrement les campagnes de la maison Burberry. Cruz, 11 ans, est cette semaine sous les feux des projecteurs pour sa reprise d’un titre de Justin Bieber, «Home to Mama», sorti en 2015.

La chanson a été publiée sur Soundcloud et au bout d’une heure déjà, elle avait été écoutée 10 000 fois. Le compteur dépasse actuellement les 120'000. Victoria Beckham a donné un coup d’accélérateur en publiant le lien sur son compte Twitter, fort de 10 millions d’abonnés. Brooklyn, 17 ans, a servi de relais sur Instagram, avec ses 8 millions de fans.

Un talent à manager

En Angleterre, le producteur Simon Cowell, qui a notamment lancé le groupe One Direction, s’est déjà dit très intéressé par le jeune Cruz Beckham. Le manager de Justin Bieber, Scooter Braun, est également sur les rangs depuis le début de l’année, mais David et Victoria Beckham ne semblent pas prêts à lâcher leur jeune fils dans l’industrie musicale.

Il y a quelques jours, la styliste de 42 ans disait vouloir en faire un peu moins dans la mode pour aider Cruz à devenir une superstar. Pendant ce temps, la petite dernière, Harper, 5 ans, suit les cours de l’English National Ballet. De quoi ouvrir encore un peu plus les perspectives de carrière dans la famille! (Le Matin)