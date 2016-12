Andrew Garfield interprète un prêtre jésuite en mission dans le Japon féodal du XVIIe siècle dans le nouveau film de Martin Scorsese, «Silence». Pour son rôle, l'acteur était déterminé à apparaître le plus maigre possible sur l'écran. «Ca n'est pas très marrant, explique-t-il à E! News, mais au final c'est très, très satisfaisant. On a l'impression d'accomplir quelque chose. On apprend beaucoup sur soi-même quand on perd son corps.»

Son objectif était de frapper le public à la vue de sa peau tirée et de ses os apparents. Cette apparence permet de montrer visuellement le combat que mène son personnage. «Je pense que ça doit être surprenant, explique-t-il. C'est ce qui est vraiment arrivé aux personnes qui sont allées là-bas.»

Une photo publiée par IMB (@imbmissions) le 20 Déc. 2016 à 6h32 PST

Retraite en silence dans un monastère jésuite

De son côté, Adam Driver, qui joue au côté d'Andrew Garfield, s'est aussi privé de nourriture et les deux acteurs sont même allés faire une retraite en silence dans un monastère jésuite au Pays de Galles. Heureusement pour lui, l'acteur de 33 ans est un fan de «l’exploration spirituelle» et a trouvé l'expérience fascinante. «C'est une chose merveilleuse, a partagé Andrew Garfield. Juste après 3 jours, tout change. Votre système nerveux central se calme et tout devient normal. Vous allez dans ces chambres de méditation et de prières et le calme que vous y trouvez est la chose la plus assourdissante que vous pouvez entendre. C'est fou. Vous entrez dedans et vos oreilles commencent à sonner. C'est le silence le plus pur que vous pouvez connaître. J'ai déjà fait quelques expériences de ce style sur mon temps personnel. »

Prévu en salle pour le 08 février 2017, le film est déjà acclamé par les critiques. (Le Matin)