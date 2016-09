Interrogé par Le Parisien dimanche dernier, le journaliste et écrivain Philippe Bouvard ne s'était pas montré tendre à l'égard de Cyril Hanouna, à propos duquel il disait: «Il a un petit pois à la place du cerveau». Comme on pouvait s'y attendre, Hanouna n'a pas tardé à répondre. Lundi soir, soir sur le plateau de «Touche pas à mon poste» il a expliqué: «Il fait le malin Philippe Bouvard, mais je l'ai appelé et il m'a demandé de produire une émis­sion avec lui. Je vous jure que c'est vrai!», a-t-il expliqué, ajoutant qu'il n'avait finalement pas trouvé de bon concept à produire. «Je pense qu'il l'a mal pris, a-t-il ajouté. Je l'aime bien le gars mais ce qu'il aurait bien aimé, c'est refaire un petit show télé. On a commencé à réflé­chir à des trucs et fina­le­ment, ça ne s'est pas fait. Il s'est énervé...» (Le Matin)