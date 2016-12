Décédée la nuit dernière à Los Angeles à l'âge de 84 ans, un jour à peine après la mort de sa fille Carrie Fisher, Debbie Reynolds était une des dernières représentantes de l'âge d'or hollywoodien.

C'est en 1952, que la comédienne devient une star grâce à un film, mythique: la comédie musicale «Singin'in the rain» («Chantons sous la pluie»), un des plus beaux longs-métrages de l'histoire du cinéma.

Après «Chantons sous la pluie», elle tournera dans plusieurs autres comédies musicales, dont «La reine du Colorado» qui lui vaudra une nomination aux Oscars, en 1965.

En deux vidéos, voici Debbie Reynolds dans «Chantons sous la pluie». D'abord interprétant l'inoubliable «Good Morning», aux côtés de Gene Kelly et Donald O'Connor (ci-dessus).

Puis, dans une moindre mesure, au début du titre «Singin' in the Rain», must absolu chanté par Gene Kelly, dans une des scènes les plus célèbres du cinéma.

(Le Matin)