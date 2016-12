Il fallut que Drake montre le bout de son nez à deux concerts de Jennifer Lopez à Las Vegas pour que le web ait la puce à l'oreille. Ajoutez à ces deux visites un selfie attendrissant que le rappeur commente d'un «beaucoup de cela» pointant vers un smiley avec des cœurs à la place des yeux et un dîner privé qu'ils ont quitté ensemble et le web s'enflamme.

???? <-------- Lotta those Une photo publiée par champagnepapi (@champagnepapi) le 11 Déc. 2016 à 3h48 PST

Une source dément

Très vite, une source proche du duo a confié à People.com qu'«ils semblent s'apprécier et se respecter énormément, mais c'est trop tôt. On verra où cela ira. Leurs amis respectifs espèrent que ça devienne quelque chose, mais c'est trop tôt pour en parler.»

La source ajoute également qu'«ils passent énormément de temps ensemble et qu'ils ont du plaisir à se voir, mais pour le moment toute l'attention est focalisée sur la musique. Ils sont entrain de créer de la belle musique ensemble.»

Une photo semble confirmer les rumeurs

C'était sans compter le dernier post Instagram que les deux stars ont publié sur leurs comptes respectifs. Sur le cliché, Drake enlace Jennifer Lopez. Aucun commentaire n'a été ajouté à la photo.

La tendresse du moment partagée sur le réseau social apparaît comme une confirmation de leur romance. Mais, le manque de commentaire laisse encore planer le doute sur l'officialisation de la relation.

Une photo publiée par champagnepapi (@champagnepapi) le 27 Déc. 2016 à 23h38 PST

Désapprobation de Rihanna

La publication de ce cliché survient peut après que Rihanna, bonne copine de J.Lo et ex de Drake, se soit désabonnée des comptes des deux stars sur les réseaux sociaux. Un détail qui fait encore plus pencher la balance du côté de la romance.

Affaire à suivre !

(Le Matin)