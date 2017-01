Enrhumée, la reine n'avait pas pu assister au service religieux de Noël, une première pour la monarque qui a eu 90 ans en avril.

Vêtue d'un ensemble bleu roi, la reine est arrivée à l'église de St Mary Magdalene près de sa résidence royale de Sandringham (est de l'Angleterre) en voiture, en compagnie de son mari Philip.

Avant Noël, Elizabeth II et son époux avaient dû retarder d'une journée leur départ pour Sandringham où la famille royale célèbre traditionnellement les fêtes de fin d'année, à cause d'un gros rhume, avait annoncé le palais. Après avoir raté le service religieux de Noël, elle n'avait pas non plus pu assister dimanche dernier au service de la nouvelle année à Sandringham.

Elle est «sur pieds» et traite ses affaires courantes, avait cependant précisé une source proche du palais. Des inquiétudes commençaient à se faire jour sur son état de santé.

Lever le pied

Elizabeth II honore en effet chaque année des centaines d'engagements, et il est rare qu'elle annule des déplacements pour raison de santé. En 2014, Elizabeth II avait assuré 393 engagements officiels et 341 en 2015, selon les médias britanniques.

Elle devrait toutefois lever le pied en abandonnant désormais le patronage de 25 organisations et associations de bienfaisance (sur un total de 600) à d'autres membres de la famille royale. (ats/nxp)