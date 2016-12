Franca Sozzani est décédée à l'âge de 66 ans, ont annoncé jeudi Vogue Italie et la fondation Ieo pour la recherche oncologique qu'elle présidait. Incarnation de la mode italienne, sa silhouette longiligne et ses longs cheveux blonds bouclés étaient célèbres aux abords des podiums de Paris, Londres, New York ou Milan qu'elle fréquentait assidûment depuis près de 40 ans.

Son amie Anna Wintour, la papesse de la mode et patronne du Vogue américain à laquelle Franca Sozzani était souvent comparée, lui a rendu un vibrant hommage sur le site internet de Vogue.

«Franca était chaleureuse, intelligente, drôle et bien plus forte que le Sphinx quand il s'agissait de garder une confidence», a-t-elle écrit en racontant lui avoir souvent rendu visite à Milan pendant sa maladie.

«Douloureusement touchée» par la perte de sa présidente depuis quatre ans, la fondation Ieo a salué dans un communiqué «une femme d'une énergie inépuisable, qui reste une référence et un modèle de créativité et d'engagement social».

«Franca Sozzani a été bien plus qu'une journaliste de mode. Notre ville lui doit beaucoup. Elle a su interpréter et anticiper les tendances. En les racontant avec élégance, elle a contribué à faire de Milan une référence internationale pour le monde de la mode», a pour sa part déclaré le maire de la capitale lombarde, Giuseppe Sala.

Franca Sozzani was always so nice and sincere. You will be deeply missed. pic.twitter.com/B2Y7OM1uEy