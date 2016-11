Justin Bieber est à nouveau dans la tourmente. Ce mardi à Barcelone, le chanteur a frappé un de ses fans, Kevin Ramirez, après que ce dernier - l'ayant vu arriver à son concert avec la fenêtre de sa voiture ouverte - ait tenté de lui attraper le visage.

Manque de chance, le coup porté par Justin Bieber a fait saigner la lèvre du jeune homme de 18 ans. Ce dernier, reçu par la journaliste Julia Otero dans son émission de radio Onda Cero, s'est dit «déçu et vraiment blessé» par l’acte du chanteur. Il a confirmé que l'affaire est «désormais entre les mains des avocats qui vont régler ça».

«Si agressif»

Kevin Ramirez a expliqué qu’il n’avait pas l’intention d’énerver Justin Bieber en le touchant. Il voulait simplement lui témoigner son amour. Selon lui, la réaction de son idole n’était «pas nécessaire». «Je n’ai pas pensé une seule seconde que Justin allait me donner un coup de poing. Quand je l’ai vu, j’ai saisi l’opportunité de glisser la main dans sa voiture et de toucher son épaule et son visage, comme tout fan affectueux voudrait toucher son idole.» Et d'ajouter: «Il savait qu’il n’y avait pas de barrières quand il est passé en voiture. Et, il savait qu’on allait venir vers lui. Il aurait pu repousser ma main au lieu de me donner un coup de poing si agressif.»

Après cet incident, Kevin Ramirez ne s’est finalement pas rendu au concert de Justin Bieber au Palau Sant Jordi. «J’étais dans un état de total choc. Je n’arrivais pas à croire ce qu’il a fait. J’aime Justin, mais je passe avant. On ne dirait pas qu’il aime ses fans.»

Selon le Daily Mirror, la police locale a qualifié le geste de Justin Bieber de «délit mineur» et a ajouté que Kevin Ramirez pouvait déposer plainte auprès d’eux ou dans un tribunal. (Le Matin)