Idole des adolescents dans les années 1980 avec le groupe Wham!, devenu ensuite superstar mondiale en solo, le chanteur est décédé à son domicile de Goring, à l'ouest de Londres. «C'est avec grande tristesse que nous confirmons que notre fils, frère et ami George est mort en paix à son domicile à Noël», a annoncé dimanche soir l'agent du chanteur dans un communiqué. Un décès communiqué dans la sobriété, sans détails supplémentaire.

Son petit ami n'oubliera jamais ce Noël

Puis, hier, un fragment d'information sur la découverte de la disparition de George Michael est apparu sur Twitter. Fadi Fawaz, petit ami de l'artiste, a annoncé avoir été celui qui l'a découvert «paisiblement mort dans son lit». Il a rajouté que George n'arrêtera jamais de lui manquer.

ITs a xmas i will never forget finding your partner dead peacefully in bed first thing in the morning.. I will never stop missing you xx — Fadi Fawaz (@fadifawaz) 26 décembre 2016

Le coiffeur des stars

Même s'ils n'avaient jamais officialisé leur relation dans les médias, Fadi Fawaz et George Michael ont été en couple depuis plusieurs années. Selon Dailyentertainmentnews.com, Fawaz est né au Liban et est connu pour son travail de coiffeur de stars. Il aurait notamment travaillé avec Naomi Campbell, Emily Blunt et les Pussy Cat Dolls.

Les causes de sa mort non confirmées

Bien que les causes de la mort de l'artiste - tourmenté par la drogue et une vie sentimentale compliquée - ne soient pas confirmées, son manager Michael Lippman a confié à Billboard.com que le Britannique aurait succombé à cause d'une insuffisance cardiaque.

«A ce stade, la mort est traitée comme inexpliquée mais pas suspecte. Une autopsie va être menée en temps voulu», a précisé la police, alertée peu avant 15 heures dimanche.

(Le Matin)