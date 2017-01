La cause du décès de George Michael n'est toujours pas claire. «Après une première autopsie, infructueuse, de nouveaux examens sont en cours», a communiqué la police de Thames Valley qui a d'ors et déjà exclu toutes circonstances suspectes entourant la mort de la star. «La mort de Mr. Michael est inexpliquée mais pas suspecte.»

Mais, les fans ne veulent rien entendre. Et les théories autour du décès de la star vont bon train. «Dans la semaine qui a suivi la disparition tragique de George, il y a eu beaucoup commentaires et de spéculations sur les circonstances de sa mort. Nous aurons forcément plus d'informations dans le futur. La famille reste dévastée et ne souhaite pas faire de commentaires sur ces spéculations», peut-on lire dans un communiqué officiel diffusé par la famille.

Pour rappel, après la crise cardiaque évoquée par le représentant de la star - une cause jugée peu probable selon la première autopsie -, c'était la rumeur du suicide qui avait été lancée par son ex-petit ami Fadi Fawaz sur Twitter. Mais ce dernier s'était déresponsabilisé en prétextant que son compte avait été piraté. (Le Matin)