On imaginait que les nombreuses plaintes de téléspectateurs émises à la suite de quelques séquences récentes de Touche pas à mon poste resteraient sans conséquence? On se trompait. De fait, selon un communiqué publié ce mercredi, le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA) engage une procédure de sanction contre C8, doublée d’avertissements. En cause: trois scènes polémiques de l’émission de Cyril Hanouna.

Ainsi, la mise en demeure du «gendarme de l'audiovisuel» concerne la séquence où Jean-Christophe Maire a embrassé par surprise une jeune femme sur la poitrine, le 13 octobre dernier.

TPMP : mise en garde & mise en demeure à l'encontre de @C8TV + info transmise au rapporteur indépendant https://t.co/Ok5q7NmrLt pic.twitter.com/Cmez0HJw4j — CSA (@csaudiovisuel) 23 novembre 2016

« Le Conseil a considéré que cette séquence méconnaissait les dispositions de l’article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986, notamment en véhiculant des préjugés sexistes et en présentant une image dégradante de la femme », écrit le CSA dans son communiqué.

Quant à la mise en garde, elle concerne une séquence diffusée le 27 septembre 2016 où l'animateur vedette de C8 avait insulté Matthieu Delormeau. De plus, le CSA a saisi son rapporteur indépendant - une procédure qui peut déboucher sur des sanctions - suite à une une séquence diffusée le 3 novembre durant laquelle Cyril Hanouna avait mis en scène un faux crime et poussé son chroniqueur Matthieu Delormeau à en porter la responsabilité.

A la veille de l’examen, le président du CSA a déjà donné le ton: «Il est clair qu’une mesure sera prise (...) Je fais la part de l’humour, du pastiche. Mais lorsqu’il y a des anomalies, des débordements, qui transforment la distraction en avilissement, il est légitime d’intervenir », a-t-il ajouté.

(Le Matin)