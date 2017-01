C'est au tour de Gilles Lellouche de rentrer dans le petit défi de Guillaume Canet et Marion Cotillard! Après que ce dernier ait posté des photos plutôt compromettantes de Marion Cotillard, pour la promotion de son nouveau film Rock'n Roll, et que celle-ci se soit vengée vite fait bien fait, il semblerait que ce soit Gilles Lellouche qui ait pris la relève!

L’acteur a posté une photo de Guillaume Canet sur Instagram où on peut l’apercevoir torse nu en intérieur dans une combinaison de plongée, une planche de surf à la main. Et ce ne sont pas les moqueries qui manquent de la part de son ami qui l’a mitraillé de commentaires : «Pour la saint Guillaume (que tout le monde dans l'intimité appelle GUITOU), un petit doss, comme ça, en passant!!! hahhahaha tiens le voilà ton#RockNRollChallenge!!!!», a-t-il inscrit, suivi de plusieurs hashtags comme #lemecselaracontepasdutoutquandilfaitdusurf ou #couverturedetêtu1974, et même une référence au film Point Break : #patrickswayzederisorangis.

Pour la saint Guillaume ( que tout le monde dans l'intimité appelle GUITOU), un petit doss, comme ça, en passant!!! hahhahaha tiens le voilà ton #RockNRollChallenge!!!!#lemecselaracontepasdutoutquandilfaitdusurf#couverturedetêtu1974#patrickswayzederisorangis Une photo publiée par Gilles Lellouche Officiel (@gilles_lellouche_officiel) le 10 Janv. 2017 à 4h34 PST

Mais la réponse de Guillaume Canet ne s’est pas fait attendre et il a à son tour publié une photo de Gilles Lellouche en train de prendre la pause torse nu à côté d’une planche de surf. «Ah, t'as voulu t'y mettre toi aussi! Pas de bol j'avais la même en pire !», a-t-il commenté, en ajoutant à son tour des hashtags délirants tels que #jailesyeuxrevolvers, #ladernierefoisquilafaitdusport ou encore #bricedemelun. Mais jusqu’où iront-ils ?

(Le Matin)