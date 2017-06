Cyril Hanouna a-t-il compris le sérieux de la sanction du CSA qui frappe C8, suite à deux dérapages de l'animateur, à l'antenne?

Il n'est pas illégitime de se poser la question à la vue de l'incroyable proposition faite, hier soir dans «TPMP», par l'animateur: «Laissez-nous diffuser les pubs pendant trois semaines et on s'engage à reverser tout l'argent à des associations humanitaires. Cela représente plusieurs millions d'euros et des gens sont dans le besoin et ont besoin de cet argent.»

Les sages du Conseil supérieur de l'audiovisuel ont dû écarquiller les yeux, à la vue de cette séquence surréaliste.

Pour mémoire, le CSA a privé «TPMP» de publicité pendant trois semaines. C8 est ainsi sanctionnée pour deux séquences diffusées fin 2016 et qui avaient suscité des plaintes.

Cette décision unique dans l'histoire de la télévision française s'applique aux émissions en direct comme à leurs rediffusions, ceci pour une durée totale de trois semaines en juin.

Elle s'applique non seulement pendant l'émission, mais aussi 15 minutes avant et 15 minutes après sa diffusion.

Hier, C8 avait réagi vivement à cette sanction qui occasionnera des pertes financières allant de 1,5 à 2 millions d'euros, selon les spécialistes.

Pour autant, Vincent Bolloré a annoncé vouloir malgré tout maintenir la diffusion de «TPMP» durant la durée de la «punition» du CSA. (Le Matin)