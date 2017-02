Le prince Harry a confirmé être en couple avec Meghan Markle dans un communiqué officiel de Kensington Palace en novembre dernier, et le couple a été photographié pour la première fois en public au mois de décembre. Les derniers clichés d’eux, que publie The Sun, les montrent une nouvelle fois très proches lors d’une sortie à la Soho House, à Londres.

Alors que le prince Harry avait sorti le grand jeu, pantalon marine, chemise blanche et blazer gris, Meghan Markle portait un jean, une chemise grise et une paire de bottines. Le couple serait de plus en plus proche, et l’actrice passerait désormais autant de temps que possible à Londres ainsi qu'à Kensington Palace. «Ils sont passés à l’étape supérieure. Ils vivent pratiquement ensemble, a ajouté la source. Elle cuisine pour lui, il va à la gym et ils adorent sortir ensemble. Meg a toujours aimé passé du temps à Londres, mais là, elle prend vraiment ses marques.»

Du coup, Harry penserait déjà au mariage. «Je peux les voir fiancés d’ici le printemps, a ajouté la source. Je sais que ça semble incroyablement bientôt, mais il a eu le coup de foudre et ils ne sont jamais séparés. Elle a dit qu’elle allait arrêter la comédie et déménager à Londres. Il veut avoir une famille, et elle aussi. Surveillez-les.» (Le Matin)