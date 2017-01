Et si pour une fois la Saint-Valentin faisait rêver? L’acteur Idris Elba, 44 ans, vient de faire valoir des arguments canon! Bon, d’accord, il ne cherche pas tout à fait une amoureuse pour le dîner qu’il propose, car il s’agit en fait de la récompense promise à une personne qui aura donné au moins 50 dollars pour un projet éducatif en Sierra Leone. Idris Elba pour 50 dollars? Non, ce n’est pas Noël: il faut avoir au moins 500 points sur le site W.E. Can Lead pour entrer dans la course. Et plus vous achetez de points, plus vos chances augmentent.

Dans sa vidéo de présentation, Idris Elba joue à fond la carte de la séduction: «Il n’y aura que toi et moi. Personne autour. Juste nous. On débutera avec des cocktails ou peut-être un peu de champagne. Et quand on se sentira à l’aise, on commandera tout ce qui te fera plaisir. Et pour le dessert, tu auras tout ce que tu veux, et j’ai bien dit «tout ce que tu veux.»

Si avec tout ça, votre imaginaire ne travaille pas! Idris Elba, dont le nom est régulièrement mis en avant pour reprendre le costume de James Bond, est obligé d’en faire des tonnes car il y a un petit souci de planning: ce dîner romantique, prévu dans un hôtel quatre étoiles, se déroulera à une autre date que le 14 février, mais c’est promis, l’acteur fera tout pour recréer l’ambiance de cette journée dédiée aux amoureux.

Et si ce plan tombe à l’eau par manque de chance, tentez de contacter Brad Pitt. Sa nouvelle vie d’homme célibataire lui laisse peut-être des créneaux de libre… (Le Matin)