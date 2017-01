Mais, mais, mais, ne sont-ils pas facétieux ces deux-là? Ryan Reynolds et Andrew Garfield ont en effet choisi la provoc' à 5 centimes pour prendre le public des Golden Globes par surprise: alors que Ryan Gosling venait récupérer sa statuette pour son rôle dans «La La Land», Ryan Reynolds et Andrew Garfield ont entrepris de s’embrasser goulûment, sans que ce dernier s’en rende compte mais pile-poil dans l'axe de la caméra.

Evidemment, le baiser langoureux n’a pas échappé aux internautes qui ont immédiatement réagi en encourageant les deux comédiens à réitérer à chaque cérémonie. «Il faut que Ryan Reynolds et Andrew Garfield s’assoient côte à côte lors de toutes les cérémonies. S’il vous plaît, merci», a notamment publié l’un d’eux.

A la table des deux comédiens, c’était la franche hilarité et Blake Lively, la femme de Ryan Reynolds, n’a pas l’air d’avoir pris ombrage de cette réaction inattendue. Il faut dire que depuis le temps, la comédienne a dû s’habituer aux pitreries de son mari, qui avait déjà commencé à parler de leur vie sexuelle sur le tapis rouge des Golden Globes, en répondant à Entertainment Tonight, qui lui demandait si sa femme et lui comptaient bientôt avoir un troisième enfant. « Je ne sais pas. En tous cas, on va clairement faire plus l’amour et on verra ce qui se passe. Il n’y a pas de garantie. Je ne suis pas un sportif professionnel», avait confié Ryan Reynolds un peu plus tôt dans la soirée. (Le Matin)